Maurizio Costanzo nella bufera: arriva la risposta del giornalista (Di sabato 31 ottobre 2020) La prima puntata del Maurizio Costanzo Show inizia tra le polemiche, pubblico troppo vicino e senza mascherina. foto facebookTorna in tv Maurizio Costanzo con il suo talk di maggiore successo, il Maurizio Costanzo Show, tuttavia già la prima puntata ha causato numerose polemiche per via della disposizione del pubblico in sala. Lo spettacolo viene registrato in un vero e proprio teatro e vista la recente chiusura di cinema e teatro sul web è esploso un vero e proprio finimondo. Tuttavia il noto giornalista non si è fatto fermare dalle polemiche, ma ecco cosa afferma e la sua risposta spiazza. LEGGI ANCHE>>>Silvia Toffanin, le parole di Maurizio ... Leggi su chenews (Di sabato 31 ottobre 2020) La prima puntata delShow inizia tra le polemiche, pubblico troppo vicino e senza mascherina. foto facebookTorna in tvcon il suo talk di maggiore successo, ilShow, tuttavia già la prima puntata ha causato numerose polemiche per via della disposizione del pubblico in sala. Lo spettacolo viene registrato in un vero e proprio teatro e vista la recente chiusura di cinema e teatro sul web è esploso un vero e proprio finimondo. Tuttavia il notonon si è fatto fermare dalle polemiche, ma ecco cosa afferma e la suaspiazza. LEGGI ANCHE>>>Silvia Toffanin, le parole di...

HuffPostItalia : Teatro pieno al Maurizio Costanzo Show. Lui spiega: 'Pago test sierologici e plexigrass per tutti' - Vinc1955 : Rino Remix - Rai Teche - KerzaV : @Antonel64009143 Per esempio Maurizio Costanzo che lunedì ha registrato il suo show con il teatro pieno di pubblico… - Costanzo : Quale modo migliore di iniziare la giornata se non con l'ironia di Andrea Pucci ??Ecco la sua esperienza con gli esa… - RogerHalsted : @mrtotalitarismo Ma no, sono Giancarlo Iacovoni che denuncia le conventicole e il pubblico senza mascherine al Maurizio Costanzo Show -