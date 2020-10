Matrimonio a distanza per una ragazza di Verona e il compagno colombiano, lei seguirà la cerimonia su Skype (Di sabato 31 ottobre 2020) I loro amici li chiamano ' I promessi sposi 2.0 ' ed effettivamente gli elementi ci sono tutti: una stretta burocrazia che li separa e una pandemia a paralizzare il mondo. Sofia e Juan sono due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) I loro amici li chiamano ' I promessi sposi 2.0 ' ed effettivamente gli elementi ci sono tutti: una stretta burocrazia che li separa e una pandemia a paralizzare il mondo. Sofia e Juan sono due ...

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio distanza Matrimonio a distanza per una ragazza di Verona e il compagno colombiano, lei seguirà la cerimonia su Skype TGCOM Matrimonio a distanza per una ragazza di Verona e il compagno colombiano, lei seguirà la cerimonia su Skype

L'ultima volta che si sono visti era gennaio e ancora oggi chilometri di distanza li tengono separati, eppure il 3 novembre Sofia e Juan si sposeranno con uno schermo e una delega ad unirli ...

L'ultima volta che si sono visti era gennaio e ancora oggi chilometri di distanza li tengono separati, eppure il 3 novembre Sofia e Juan si sposeranno con uno schermo e una delega ad unirli ...