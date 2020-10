Mascherine Tricolori in piazza a Roma | scontri con la polizia

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il gruppo di estrema destraha manifestato oggi ain Campo de’ Fiori contro le restrizioni previste dal governo Conte a causa dell’emergenza Coronavirus. Tafferugli econ le forze dell’ordine. Cariche dellacopro a corpo e manganellate in Campo de’ Fiori a, dove Casapound e il gruppo di … L'articolo proviene da Inews.it.

A Campo de Fiori, dove erano in piazza le mascherine tricolori per protestare contro le restrizioni, ci sono stati momenti di tensione tra manifestanti e polizia. I dimostranti, schierati di fronte ...Campo de'Fiori e Trastevere teatri di una nuova manifestazione contro l'ultimo dpcm. Scontri in piazza Farnese.