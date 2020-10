Maradona ha ringraziato Pelé per gli auguri | “Resti sempre il più grande | dopo di me”

Ultime Notizie dalla rete : Maradona ringraziato

Corriere dello Sport

Dopo aver ringraziato tutti via social per i numerosi auguri di buon compleanno, Diego Armando Maradona è uscito brevemente dal suo isolamento preventivo per assistere a qualche minuto dell'incontro ...30/10/2020 - Uno splendido video di 36 minuti e mezzo per festeggiare i 60 anni di Maradona. La clip compare sulle pagine ufficiali "social" di Diego, nel giorno del suo 60esimo compleanno. Maradona h ...