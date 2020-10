Mara Carfagna, mamma per la prima volta, e gli altri gossip della settimana (Di sabato 31 ottobre 2020) È arrivato l’ultimo weekend di ottobre, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, cosa sarà accaduto nelle vite delle star negli ultimi sette giorni? Dai gossip su Harry e Meghan che, pare, potrebbero non riappacificarsi più con William e Kate, al presunto contratto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dal terzo matrimonio di Scarlett Johansson, che ha detto «sì» a Colin Jost, a Bruce Springsteeen, schierato contro Donald Trump come tanti altri famosi. Tutto quello che, forse, avete perso. Leggi su vanityfair (Di sabato 31 ottobre 2020) È arrivato l’ultimo weekend di ottobre, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, cosa sarà accaduto nelle vite delle star negli ultimi sette giorni? Dai gossip su Harry e Meghan che, pare, potrebbero non riappacificarsi più con William e Kate, al presunto contratto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dal terzo matrimonio di Scarlett Johansson, che ha detto «sì» a Colin Jost, a Bruce Springsteeen, schierato contro Donald Trump come tanti altri famosi. Tutto quello che, forse, avete perso.

matteosalvinimi : Una bella notizia, felicità per la neo-mamma @mara_carfagna e per la sua piccola Vittoria! - forza_italia : Grandissimi complimenti alla nostra @mara_carfagna, che ieri è diventata mamma. Diamo il benvenuto alla piccola Vit… - TeresaBellanova : I migliori auguri a @mara_carfagna e al suo compagno per la nascita della loro bimba Vittoria. Cara Vittoria, benve… - DaniloStancato : RT @SimoneCerroni1: @PAPLURA @DaniloStancato @EmmanuelMacron @Culonainch @stanzaselvaggia @NomosCSP @CentroStudi_EL @wearesocialit @mara_ca… - AvvocatoGuerra : @mara_carfagna Auguri sinceri alla vostra famiglia! -