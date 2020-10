Manifestazioni a Firenze | guerriglia nella notte | 20 persone fermate

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 ottobre 2020) Sale dei bilancio dei fermati per gli scontriche al momento sarebbero almeno una ventina nellenon autorizzate di. Secondo quanto appreso sarebbero rimasti feriti alcuni agenti,raggiunti dal lancio di pietre, bottiglie e molotov, durante la manifestazione non autorizzata contro le misure varate dal governo. Complessivamente, secondo una prima stima delle forze dell’ordine, sarebbero oltre mille lead aver partecipato ieri sera alle proteste muovendosi in piccoli gruppi che si sono sparpagliati per il centro storico, creando disordini e scontrandosi con le forze dell’ordine. Durante i disordini in piazza Santa Maria Novella è stato dato alle fiamme un cassonetto interrato e per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento dei ...