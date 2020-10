Manchester United | Van de Beek | “Bello allenarsi ma vorrei anche giocare”

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) “L’allenamento è bello, ma le partite sono un’altra cosa“. Donny Van de, centrocampista del, reclama spazio. Dopo essere arrivato dall’Ajax per una cifra attorno ai 40 milioni di euro, il centrocampista olandese non ha del tutto convinto Solskjaer. “Tutti i calciatori vogliono giocare e io pure – ha detto Van de-. Scendere in campo nei match è il motivo per il quale giochiamo a calcio. Ci sono tante partite in questa stagione e so che possiamo vincere se rimaniamo concentrati. Arsenal? Sappiamo che tipo di squadra è e dobbiamo prepararci al meglio. Veniamo da una bella gara contro il Lipsia in Champions League che ci ha dato grande fiducia ma adesso dobbiamo pensare al campionato“.