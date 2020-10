“Mamma, ho visto Maradona”. La prima volta non si scorda mai (Di sabato 31 ottobre 2020) È il 14 aprile del 1990, ho poco più di sette anni, e per la prima volta mio padre decide di portarmi con lui allo stadio. Il Napoli ospita in casa propria il Bari, avversario tutto sommato comodo per una delle ultime gare del campionato che regalerà al Napoli il secondo scudetto. Non sto nella pelle, lo stadio l’avevo soltanto visto in tv prima d’ora, e nemmeno poi tante volte, considerata l’età ed il passaggio in tv, all’epoca delle sole gare di coppa e della nazionale. Non sto nella pelle, Maradona, Careca, finalmente davanti ai miei occhi, Maradona, la maglia numero 10, quella presenza mistica, che per un bambino di appena sette anni, nel 1990, vuol dire praticamente tutto. Perché lo senti nell’aria, perché senti il suo nome in ogni momento, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) È il 14 aprile del 1990, ho poco più di sette anni, e per lamio padre decide di portarmi con lui allo stadio. Il Napoli ospita in casa propria il Bari, avversario tutto sommato comodo per una delle ultime gare del campionato che regalerà al Napoli il secondo scudetto. Non sto nella pelle, lo stadio l’avevo soltantoin tvd’ora, e nemmeno poi tante volte, considerata l’età ed il passaggio in tv, all’epoca delle sole gare di coppa e della nazionale. Non sto nella pelle, Maradona, Careca, finalmente davanti ai miei occhi, Maradona, la maglia numero 10, quella presenza mistica, che per un bambino di appena sette anni, nel 1990, vuol dire praticamente tutto. Perché lo senti nell’aria, perché senti il suo nome in ogni momento, ...

