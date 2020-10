Mai dimenticare che la scuola è anche spazio di relazione (di S. Pirozzi) (Di sabato 31 ottobre 2020) (A cura di Salvatore Pirozzi, responsabile comunicazione del progetto #AltaFrequenza)Non commettiamo l’errore di pensare che la didattica a distanza sia una scuola a distanza. La «didattica digitale integrata», imposta per almeno il 75 per cento delle attività fino al 24 novembre, veicola con sé la convinzione che la scuola sia solo istruzione. Ma così non è.Le esperienze di chi sta affrontando la dispersione scolastica e la povertà educativa a Roma, con il progetto #AltaFrequenza, sottolineano perché è stato così importante il ritorno in classe.«La scuola non è esclusivamente uno spazio di istruzione. È soprattutto uno spazio di relazione con insegnanti e compagni, in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) (A cura di Salvatore, responsabile comunicazione del progetto #AltaFrequenza)Non commettiamo l’errore di pensare che la didattica a distanza sia unaa distanza. La «didattica digitale integrata», imposta per almeno il 75 per cento delle attività fino al 24 novembre, veicola con sé la convinzione che lasia solo istruzione. Ma così non è.Le esperienze di chi sta affrontando la dispersione scolastica e la povertà educativa a Roma, con il progetto #AltaFrequenza, sottolineano perché è stato così importante il ritorno in classe.«Lanon è esclusivamente unodi istruzione. È soprattutto unodicon insegnanti e compagni, in ...

matteosalvinimi : Rileggere la grande Oriana Fallaci, farla studiare a scuola, non dimenticare mai il suo insegnamento ???? - carlosibilia : 'Il nemico di tutti è il virus.' Un concetto semplice che nessuno dovrebbe mai dimenticare e che oggi ci è stato ri… - Vane_bars : RT @kNOWHOUAR: 5 anni...che dire cinque anni fa ci chiedevano di non dimenticare,noi non lo abbiamo fatto,ma non so se loro sanno che noi f… - xmsprouse_ : RT @betterovmine: e forse è vero. forse non si parlano più. forse non si vedono più. le loro vite ormai si sono separate, ma loro non potra… - betterovmine : e forse è vero. forse non si parlano più. forse non si vedono più. le loro vite ormai si sono separate, ma loro non… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai dimenticare Mai dimenticare che la scuola è anche spazio di relazione (di S. Pirozzi) L'HuffPost Mai dimenticare che la scuola è anche spazio di relazione (di S. Pirozzi)

Non commettiamo l’errore di pensare che la didattica a distanza sia una Scuola a distanza. La «didattica digitale integrata», imposta per almeno il 75 per cento delle attività fino al 24 novembre, ...

La dg del Papa Giovanni: «Mai avrei pensato di riaprire in Fiera, l’impegno è garantire anche le altre cure»

Ammette di aver scattato con il suo smartphone la foto dell’8 luglio con cui si dichiarava libera dal Covid, dopo 4 mesi, la terapia intensiva del Papa Giovanni. Ma in generale la direttrice generale ...

Non commettiamo l’errore di pensare che la didattica a distanza sia una Scuola a distanza. La «didattica digitale integrata», imposta per almeno il 75 per cento delle attività fino al 24 novembre, ...Ammette di aver scattato con il suo smartphone la foto dell’8 luglio con cui si dichiarava libera dal Covid, dopo 4 mesi, la terapia intensiva del Papa Giovanni. Ma in generale la direttrice generale ...