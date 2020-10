Madre e figlia trovate morte in casa: mistero sulle cause (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono morte presumibilmente a poche ore di distanza una dall’altra, le due donne – Madre e figlia – trovate morte oggi nella loro abitazione di Frosinone, in via Marittima, in pieno centro. Sia la Madre, 89 anni, che la figlia, 70enne, soffrivano di varie patologie. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri. Da parte della Asl non ci sono informazioni riguardo eventuali collegamenti al Covid. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) Sonopresumibilmente a poche ore di distanza una dall’altra, le due donne –oggi nella loro abitazione di Frosinone, in via Marittima, in pieno centro. Sia la, 89 anni, che la, 70enne, soffrivano di varie patologie. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri. Da parte della Asl non ci sono informazioni riguardo eventuali collegamenti al Covid. su Il Corriere della Città.

TeresaBellanova : #DeLuca le donne meritano rispetto. Giudicare una madre per il modello di mascherina e farsi gioco della figlia qua… - SeaWatchItaly : Una mamma piange sua figlia di 2 anni, un bimbo non rivedrà più sua madre. #SeaWatch4 ha ricevuto segnalazione del… - CorriereCitta : Madre e figlia trovate morte in casa: mistero sulle cause - Rainbow_Uapa : RT @MiyakeEau: VENDEREBBE SUA MADRE PER UN VOTO..Probabilmente ANCHE LA FIGLIA! Lercia fascista??con le idee confuse,notate le date sulle im… - diveinnocean : RT @peoplepubit: 'Il 12 novembre @robilena sarà davanti al tribunale di #Torino per l’ultimo appello legale in favore di sua figlia. Sono d… -

Ultime Notizie dalla rete : Madre figlia Come migliorare il rapporto madre figlia Nostrofiglio Beautiful anticipazioni 2 novembre, Thomas esce dal coma e si scusa con Hope

Il 2 novembre Thomas si risveglia dal coma e chiede scusa ad Hope per il suo comportamento, subito dopo viene interrogato dal detective Sanchez ...

Silvia Toffanin in difficoltà a Verissimo: “Posso solo dire…”

Verissimo, Silvia Toffanin fa una dedica alla madre: "Mamma ti amo" Quella di oggi è stata per Silvia Toffanin una puntata di Verissimo davvero difficile ...

Il 2 novembre Thomas si risveglia dal coma e chiede scusa ad Hope per il suo comportamento, subito dopo viene interrogato dal detective Sanchez ...Verissimo, Silvia Toffanin fa una dedica alla madre: "Mamma ti amo" Quella di oggi è stata per Silvia Toffanin una puntata di Verissimo davvero difficile ...