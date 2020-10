Lucifer 3 su Italia1 non va in onda | al suo posto I Simpson con la maratona Halloween

Leggi su optimagazine

(Di sabato 31 ottobre 2020) Cambio programmazione per3 su. L’episodio in replica previsto per oggi 31 ottobre non va in; al suo, il canale Mediaset propone laa temade I. Come vi avevamo anticipato, la famiglia più gialla d’America farà compagnia ai telespettatori didal primo fino al tardo pomeriggio: l’appuntamento è a partire dalle 14:15 con alcuni degli episodi più spaventosi (qui trovate la programmazione completa e la trama degli episodi de Iper). Un cambio di programmazione temporaneo e solo per la giornata dedicata alla festa delle streghe. Non solo: anche le altre serie tv in ...