Lucia Azzolina: "La chiusura delle scuole non produce gli stessi effetti per tutti" (Di sabato 31 ottobre 2020) Con un messaggio sui social Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione ha commentato la possibile sospensione della didattica nelle scuole: "In mezzo a tante incognite, una certezza c'è: la chiusura delle scuole non produce gli stessi effetti per tutti. La forbice sociale si allarga, il conto lo pagano i più deboli. Ci sono territori in cui la chiusura delle scuole è sinonimo di dispersione scolastica. E la dispersione scolastica – chiamiamo le cose con il loro nome – equivale all'abbandono dei ragazzi".

