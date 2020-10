Luca Argentero, anche Cristina Marino non resiste: “Sei bello che non si può spiegare” (Di sabato 31 ottobre 2020) Quella formata da Luca Argentero e Cristina Marino è una delle coppie più belle e unite del mondo dello spettacolo. Pochi mesi fa, poi, è arrivata la loro prima figlia, Nina Speranza e proprio in queste ultime ore i due attori si sono scagliati duramente contro due settimanali che hanno pubblicato le foto della loro bambina. Nonostante abbiano dato il lieto annuncio della nascita su Instagram e abbiano spesso pubblicato ritratti di famiglia o istantanee della figlia, mai hanno mostrato il suo viso. Per questo motivo adesso si sono infuriati e in una serie di storie Instagram condivise sul profilo di Cristina Marino, lei a Luca Argentero hanno registrato dei video per contestare la violazione da parte di due riviste, accusando ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Quella formata daè una delle coppie più belle e unite del mondo dello spettacolo. Pochi mesi fa, poi, è arrivata la loro prima figlia, Nina Speranza e proprio in queste ultime ore i due attori si sono scagliati duramente contro due settimanali che hanno pubblicato le foto della loro bambina. Nonostante abbiano dato il lieto annuncio della nascita su Instagram e abbiano spesso pubblicato ritratti di famiglia o istantanee della figlia, mai hanno mostrato il suo viso. Per questo motivo adesso si sono infuriati e in una serie di storie Instagram condivise sul profilo di, lei ahanno registrato dei video per contestare la violazione da parte di due riviste, accusando ...

Danila9631 : @Lucyluciana94 Ottimo! Bravo Luca Argentero - Bebbe___ : RT @ipsedixit____: 'Siamo schifati e indignati' scrivono Luca Argentero e Cristina Marino su Instagram Clicca qui per leggere l'articolo… - ipsedixit____ : 'Siamo schifati e indignati' scrivono Luca Argentero e Cristina Marino su Instagram Clicca qui per leggere l'artic… - Lexie94224236 : Signorini, che pena. I soldi sono tutto per te, e ce ne eravamo già accorti con la protezione di alcuni personaggi… - CortesiLucia : Non so quanto possa contare vincere il #GFVIP, ci ricordiamo tutti di Luca Argentero, Pietro Taricone (??), Laura To… -