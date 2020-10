Lorenzo Sonego al top della condizione (Di sabato 31 ottobre 2020) Il gioco è al massimo splendore, . Ieri a spazzolato Djokovic 6/2 6/1. Oggi Lorenzo ha affrontato nella semifinale di Vienna Evans e lo ha bastonato per bene 6/3 6/4 Lorenzo Sonego al top: cosa aspettarsi? Indubbiamente Lorenzo Sonego ha le carte per essere un top ten. Colpi meravigliosi e cambi di ritmo unici. Lorenzo è al top della forma e lo sta dimostrando punto dopo punto, esce da situazioni difficili da vero campione. Il finale Lorenzo mette sotto il suo avversario battendolo 6/3 6/4È incredibilmente determinato e pronto per la finale. L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport. Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Il gioco è al massimo splendore, . Ieri a spazzolato Djokovic 6/2 6/1. Oggiha affrontato nella semifinale di Vienna Evans e lo ha bastonato per bene 6/3 6/4al top: cosa aspettarsi? Indubbiamenteha le carte per essere un top ten. Colpi meravigliosi e cambi di ritmo unici.è al topforma e lo sta dimostrando punto dopo punto, esce da situazioni difficili da vero campione. Il finalemette sotto il suo avversario battendolo 6/3 6/4È incredibilmente determinato e pronto per la finale. L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

Eurosport_IT : MA COSA HA FATTO LORENZO SONEGO ?!?!?!?!?!!? Sconfitto Djokovic in due set (6-2, 6-1) nell'ATP di Vienna e conquis… - ItaliaTeam_it : HA BATTUTO DJOKOVIIIIIIC! ?????????????? Uno strepitoso Lorenzo #Sonego supera Novak #Djokovic 6-2 6-1 e vola in semifi… - SuperTennisTv : Semifinale da Lucky Loser, best ranking e vittoria sul n°1 al mondo. Lorenzo #Sonego sconfigge #Djokovic 6-2 6-1!… - TennisWorldit : ATP Vienna, Lorenzo Sonego annienta Daniel Evans e vola in finale - LelloPinto : RT @LelloPinto: #Sonego Spalluto -Evans viene a rete. E beccati questo-. E di rimando dopo il match point Lorenzo -Ne vuoi ancora?- -