Lodi | il sindaco Casanova al cimitero ricorda le vittime del Covid

Vite spezzate, senza il conforto dell’ultimo saluto, famiglie che hanno dovuto affrontare il dolore della perdita e la fatica di ricominciare: questa è stata la pandemia a Lodi". Il sindaco di Lodi ...

Lodi, una corona d'alloro al Cimitero Maggiore per le vittime del coronavirus

Lodi, 31 ottobre 2020 - Questa mattina il sindaco di Lodi, Sara Casanova ha deposto una corona d'alloro al Cimitero Maggiore di Lodi, «un segno con cui l'amministrazione comunale ha voluto partecipare ...

Lodi, 31 ottobre 2020 - Questa mattina il sindaco di Lodi, Sara Casanova ha deposto una corona d'alloro al Cimitero Maggiore di Lodi, «un segno con cui l'amministrazione comunale ha voluto partecipare ...