Lockdown solo per gli anziani? Non è facile come sembra: 3,2 milioni vivono con familiari. Il geriatra: “Effetti drammatici per chi è solo” (Di sabato 31 ottobre 2020) Un Lockdown mirato, solo per i più deboli. Cioè gli anziani. In modo da ridurre la pressione sulle terapie intensive e il tasso di letalità del Covid 19, permettendo al tempo stesso di evitare i contraccolpi economici di una nuova chiusura generalizzata delle attività non essenziali. In questi giorni di ansia per l’andamento dei contagi la proposta, che gli esperti hanno preso in considerazione già durante la prima ondata di coronavirus, sta raccogliendo sostenitori anche in Italia. Sulla carta sembra la soluzione ideale: si tutelano i fragili, si preserva il sistema sanitario, si evita un nuovo crollo del pil. Ma tradurla in pratica, come ammette anche chi promuove l’idea, si scontra con la situazione abitativa dei 3,2 milioni di famiglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Unmirato,per i più deboli. Cioè gli. In modo da ridurre la pressione sulle terapie intensive e il tasso di letalità del Covid 19, permettendo al tempo stesso di evitare i contraccolpi economici di una nuova chiusura generalizzata delle attività non essenziali. In questi giorni di ansia per l’andamento dei contagi la proposta, che gli esperti hanno preso in considerazione già durante la prima ondata di coronavirus, sta raccogliendo sostenitori anche in Italia. Sulla cartala soluzione ideale: si tutelano i fragili, si preserva il sistema sanitario, si evita un nuovo crollo del pil. Ma tradurla in pratica,ammette anche chi promuove l’idea, si scontra con la situazione abitativa dei 3,2di famiglie ...

annatrieste : In Italia un #lockdown è indispensabile ma economicamente insostenibile. Uno statista risolve il problema, un polit… - NicolaPorro : Non solo chiude la sua Campania, ma pretende di metterci tutti ai domiciliari. ?? #IlRuggito di @amata_andrea contr… - trash_italiano : “Sentitevi solo essere umani, non ci sono più distinzioni, né politiche, né religiose, né economiche né ideologiche… - mruspandini : Non ci sono scuse per quello che sta accadendo. Noi continuiamo a parlare di emergenza, ma emergenza significa ‘sit… - dayflyer : RT @Moreno_2703: Dunque paventano un nuovo lockdown ma continuano ad omettere dati chiari ed inondano solo di numeri senza spiegazioni enfa… -