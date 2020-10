Lockdown: Milano, Napoli e Torino verso la chiusura. E stretta sui negozi (Di domenica 1 novembre 2020) L?epidemia morde feroce e il governo corre ai ripari. Accelera, rispetto al timing inizialmente fissato per domenica 8 novembre, quando potrebbe essere decretato il Lockdown su scala nazionale... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 1 novembre 2020) L?epidemia morde feroce e il governo corre ai ripari. Accelera, rispetto al timing inizialmente fissato per domenica 8 novembre, quando potrebbe essere decretato ilsu scala nazionale...

Tg3web : Coronavirus, Lombardia quasi 9000 positivi, il sindaco Sala: 'Se il Governo ci chiude dica come ci aiuterà'. Moratt… - MediasetTgcom24 : Pieni i Pronto soccorso a Milano, i medici: 'Servirebbe il lockdown' #milano - dellorco85 : Avete presente il palio di Siena? Appena l'ultimo fantino, che attende un momento favorevole, entra nell'area della… - soniabetz1 : RT @gbarbacetto: Otto mesi dopo, è ancora come per Alzano e Nembro (e questa volta è #Milano): chiudi tu, no chiudi tu, no tocca a te, no p… - Winston10771675 : RT @MinutemanItaly: Sentita ora al TG2, pare che chiudano subito in lockdown solo tre città, Milano, Roma e Napoli. Guarda caso quelle che… -