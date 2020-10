Lockdown Italia? Ecco la lista delle attività che saranno consentite

(Di sabato 31 ottobre 2020) L'si prepara a tornare alla routine del, viste le recenti indiscrezioni. In primis bisognerà rinunciare, anche durante il giorno fino alle 18, a tutte quelle attività ritenute non ...

LaStampa : Coronavirus, l’Iss: “L’indice RT sale a 1,7. La situazione è grave: l’Italia passa dallo scenario 3 al 4, quello de… - Corriere : ?? I timori di un’accelerazione del contagio si sono verificati. E ora, secondo gli esperti dell’Istituto superiore… - Corriere : Italia verso lo scenario 4. Allarme alto in 5 Regioni: rischio lockdown - EmilioBerettaF1 : Il Belgio torna in lockdown: “Sono misure pesanti, è l’ultima chance” - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Lockdown #Italia, ecco le città a rischio oltre #Milano e #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Italia

Il nuovo lockdown è alle porte. La curva del contagio sale in Italia La situazione italiana, per Regioni La curva epidemica continua a salire: i 26.831 nuovi casi registrati indicano come sempre più r ...La Sicilia (ieri 984 nuovi positivi e 12 morti, ora 117 pazienti in terapia intensiva sui 1.012 ricoverati) è infatti fra le 11 regioni d’Italia classificate «a ... tecnico-scientifico della Regione ...