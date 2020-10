Lo Scaffale dei Libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti, da Michael Connelly ad Andrea Vitali (Di sabato 31 ottobre 2020) Già, Michael Connelly. Praticamente uno dei re della crime fiction letteraria contemporanea. Non storcete il nasino però. Non fate gli snob. Ci siamo letti tutta La morte è il mio mestiere (voto al titolo: 1), pagine totali 359, ed è un gioiellino. Siamo chiaramente nell’ambito di una struttura di genere. Poche smancerie psicologiche, ambienti un tanto al chilo e storia che fila. Solo che qui fila come un treno. Difficile frenarla se non con qualcuno che suona al campanello di casa propria, sperando non sia il killer che sta rincorrendo il protagonista del libro. Connelly recupera uno dei suoi personaggi storici, il reporter Jack McAvoy, inventato nel 1996, riutilizzato nel 2009 e recuperato ora con una certa baldanza, gettandolo in un vortice di sangue e truffe criminali che fa venire i brividi. McAvoy ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Già,. Praticamente uno dei re della crime fiction letteraria contemporanea. Non storcete il nasino però. Non fate gli snob. Ci siamo letti tutta La morte è il mio mestiere (voto al titolo: 1), pagine totali 359, ed è un gioiellino. Siamo chiaramente nell’ambito di una struttura di genere. Poche smancerie psicologiche, ambienti un tanto al chilo e storia che fila. Solo che qui fila come un treno. Difficile frenarla se non con qualcuno che suona al campanello di casa propria, sperando non sia il killer che sta rincorrendo il protagonista del libro.recupera uno dei suoi personaggi storici, il reporter Jack McAvoy, inventato nel 1996, riutilizzato nel 2009 e recuperato ora con una certa baldanza, gettandolo in un vortice di sangue e truffe criminali che fa venire i brividi. McAvoy ...

