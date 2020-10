Living Labs | trasporti urbani ed energia | avviso per lo sviluppo di soluzioni intelligenti

Leggi su ildenaro

(Di sabato 31 ottobre 2020) La Commissione europea ha aperto un bando per manifestazioni di interesse per la creazione dipresso i laboratori JRC di ISPRA (Italia) e di Petten (Paesi Bassi).Irappresentano un metodo moderno per creare ambienti incentrati sull’utente che favoriscono l’innovazione, la creazione collaborativa e lodi start-up. Il bando è finalizzato ad aumentare il contributo del Centro Comune di Ricerca (Joint Research Centre) alle politiche europee nel settore deie dell’. L’obeittivo è infatti di sviluppare un Future Mobility Solutions Lab presso ISPRA e di un Digital Energy Solutions Lab presso ISPRA e Petten. Possono partecipare organizzazioni pubbliche e private ...