Liverpool, Klopp senza difensori: "Robertson, Henderson o Milner non sono meno pronti di… Mascherano"

Il Liverpool dovrà fare di necessità virtù e Klopp, mister dei Reds, sarà chiamato a inventarsi una nuova linea difensiva contro il West Ham e probabilmente anche nelle prossime gare. Dopo l'infortunio di Virgil Van Dijk e il successivo stop di Fabinho, al tecnico campione in carica di Premier League non restano molte soluzioni per il pacchetto arretrato. Una di queste sarà schierare un esterno o un centrocampista in difesa.

Klopp e il ruolo "alla Mascherano"

"Possiamo mettere in difesa Henderson o Wijnaldum. Anche Robertson può giocare come difensore centrale", ha detto Klopp relativamente ai problemi in difesa dove sono out Van Dijk,

