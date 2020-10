Liverani: “Partita di cuore e sacrificio. Il tampone può cambiare le carte in tavola anche all’ultimo” (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo il pareggio contro l’Inter a Milano, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore del Parma, Fabio Liverani. “E’ evidente che visto il minuto del gol preso, c’è un po’ di rammarico, ma penso che la squadra abbia fatto una bella partita, di cuore e di sacrificio, con giocate di qualità. Abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare in questo momento in mezzo a tante difficoltà. E’ difficile lavorare con continuità e conoscersi tra compagni nuovi e vecchi. Speriamo che questo periodo ci passi e ci permetta di lavorare con più serenità in futuro. Abbiamo ri-preparato la partita con un modulo nuovo una volta vista l’indisponibilità di Lukaku”. Su Gervinho, uomo partita: “Il tampone è una cosa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo il pareggio contro l’Inter a Milano, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore del Parma, Fabio. “E’ evidente che visto il minuto del gol preso, c’è un po’ di rammarico, ma penso che la squadra abbia fatto una bella partita, die di, con giocate di qualità. Abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare in questo momento in mezzo a tante difficoltà. E’ difficile lavorare con continuità e conoscersi tra compagni nuovi e vecchi. Speriamo che questo periodo ci passi e ci permetta di lavorare con più serenità in futuro. Abbiamo ri-preparato la partita con un modulo nuovo una volta vista l’indisponibilità di Lukaku”. Su Gervinho, uomo partita: “Ilè una cosa ...

