Liverani | “Abbiamo fatto la gara che potevamo fare | c’è rammarico per il pareggio”

Nel post-gara dopo il pareggio con l'Inter, il tecnico del Parma ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole di Fabio Liverani: "C'è un po' di rammarico per il pareggio, abbiamo fatto la partita che in questo momento potevamo fare. L'abbiamo fatta con grande cuore e sacrificio, e poi con due giocate di qualità. Le difficoltà in questo mese e mezzo sono state veramente tante per poter lavorare con continuità con tutta la squadra. Speriamo che questo periodo passi in fretta. I ragazzi stanno facendo qualcosa di eccezionale, si stanno applicando al massimo. Anche nelle difficoltà, ci provano. Con la società abbiamo previsto di avere una rosa compatta e con alternative."

