LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: comincia la tappa, subito attacchi (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 Si comincia! Prende il via l’undicesima tappa della Vuelta a España 2020! 12.29 Poco più di un chilometro prima della vera partenza dell’undicesima tappa. 12.26 Dialogo tra Chris Froome ed un giudice di corsa. 12.24 Spinti dai corridori della Movistar, il gruppo ha scelto di partire. Froome sembra abbastanza arrabbiato. 12.23 Un corridore aveva preso regolarmente il via, è Luis Angel Maté della Cofidis che è poi tornato indietro. 12.20 Il gruppo non è ancora partito. Sembra esserci qualche problema, sembra essere in atto una sorta di protesta da parte dei corridori, con Chris Froome in prima linea. 12.18 Tagliato il nastro, i corridori ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.31 Si! Prende il via l’undicesimadellaa España! 12.29 Poco più di un chilometro prima della vera partenza dell’undicesima. 12.26 Dialogo tra Chris Froome ed un giudice di corsa. 12.24 Spinti dai corridori della Movistar, il gruppo ha scelto di partire. Froome sembra abbastanza arrabbiato. 12.23 Un corridore aveva preso regolarmente il via, è Luis Angel Maté della Cofidis che è poi tornato indietro. 12.20 Il gruppo non è ancora partito. Sembra esserci qualche problema, sembra essere in atto una sorta di protesta da parte dei corridori, con Chris Froome in prima linea. 12.18 Tagliato il nastro, i corridori ...

