LIVE Vaccino Covid-19 e cura, notizie in DIRETTA: il presidente del consiglio Conte rivela: “Speriamo di avere il vaccino a dicembre” (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL CORONAVIRUS 13.13: “Confidiamo di averlo a dicembre ma bisogna comprendere che arriveranno qualche milione di dose per Paese, quindi dovremo fare un piano condiviso a LIVEllo europeo per intervenire sulle fasce più fragili e via via per le altre categorie“. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, al Festival de Il Foglio. “Per gli effetti dobbiamo aspettare primavera“. 12.18: Dall’Ungheria a Israele, passando per i paesi del Golfo Persico, il Brasile quelli del Sud Est Asiatico, per non parlare dell’Africa dove la Cina sta implementando una vera e propria infrastruttura di distribuzione del ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL CORONAVIRUS 13.13: “Confidiamo di averlo a dicembre ma bisogna comprendere che arriveranno qualche milione di dose per Paese, quindi dovremo fare un piano condiviso allo europeo per intervenire sulle fasce più fragili e via via per le altre categorie“. Lo ha detto ildel, Giuseppe, al Festival de Il Foglio. “Per gli effetti dobbiamo aspettare primavera“. 12.18: Dall’Ungheria a Israele, passando per i paesi del Golfo Persico, il Brasile quelli del Sud Est Asiatico, per non parlare dell’Africa dove la Cina sta implementando una vera e propria infrastruttura di distribuzione del ...

europainitalia : 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O v… - EdicRMInnov : RT @europainitalia: 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O vinci… - MariaStellabra : RT @europainitalia: 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O vinci… - europedirectER : RT @europainitalia: 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O vinci… - EUROPEDIRECTTP : RT @europainitalia: 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O vinci… -