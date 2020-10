LIVE Italia-Inghilterra 5-34, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: l’Inghilterra conquista il bonus e sogna il titolo (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le formazioni di Italia-Inghilterra – Il programma della partita Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida del Guinness Sei Nazioni e buona giornata! Vince, dunque, l’Inghilterra contro l’Italia nel match di recupero della quinta giornata del Sei Nazioni. 80′ Si chiude con l’Inghilterra in attacco alla ricerca di altri punti fondamentali nella corsa al titolo 78′ Passano i minuti con il match ormai chiuso 72′ META Inghilterra! Crolla ora l’Italia e meta di Henry Slade 68′ Palo di Farrell e punteggio che resta sul 5-29 67′ META ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe formazioni di– Il programma della partita Grazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida del Guinness Seie buona giornata! Vince, dunque, l’contro l’nel match di recupero della quinta giornata del Sei. 80′ Si chiude con l’in attacco alla ricerca di altri punti fondamentali nella corsa al78′ Passano i minuti con il match ormai chiuso 72′ META! Crolla ora l’e meta di Henry Slade 68′ Palo di Farrell e punteggio che resta sul 5-29 67′ META ...

