LIVE Italia-Inghilterra 5-29, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: Curry dà il bonus! (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le formazioni di Italia-Inghilterra – Il programma della partita 68′ Palo di Farrell e punteggio che resta sul 5-29 67′ META Inghilterra! Segna Tom Curry al largo e inglesi che conquistano il bonus 66′ Violi non consegna l’ovale agli inglesi e fallo regalato agli ospiti 65′ Aggressiva la difesa azzurra che blocca gli inglesi 62′ Punizione per l’Italia che ora preme nella metà campo inglese 59′ Nulla di fatto e mischia a favore dell’Inghilterra 58′ Tenuto inglese e Italia che ha una chance in attacco con la touche nei 22 55′ Placcaggio pericoloso inglese e Italia che può respirare 52′ ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe formazioni di– Il programma della partita 68′ Palo di Farrell e punteggio che resta sul 5-29 67′ META! Segna Tomal largo e inglesi che conquistano il bonus 66′ Violi non consegna l’ovale agli inglesi e fallo regalato agli ospiti 65′ Aggressiva la difesa azzurra che blocca gli inglesi 62′ Punizione per l’che ora preme nella metà campo inglese 59′ Nulla di fatto e mischia a favore dell’58′ Tenuto inglese eche ha una chance in attacco con la touche nei 22 55′ Placcaggio pericoloso inglese eche può respirare 52′ ...

