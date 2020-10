LIVE Italia-Inghilterra 0-7 | Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA | si parte all’Olimpico!

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe formazioni di– Il programma della partita 6′ Trasforma Farrell e 7-05′ META! Folata centrale di Farrell e palla a Ben Youngs che schiaccia tra i pali 4′ Stoppato un calcio di Garbisi eche sfiora la meta, ma il pallone esce dal campo 3′ Primo fallo azzurro nel breakdown ein attacco che, però, perde palla 2′ Prima mischia e primo fallo dell’1′ Primo affondo di Minozzi, che poi però non riesce a calciare l’ovale 1′ Partita la sfida con il calcio di Garbisi 17.40 Squadre in campo, manca poco al fischio d’inizio 17.35 Ecco gli ultimi ...