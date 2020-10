Live Inter-Parma 0-0: Conte non sfonda senza Lukaku (Di sabato 31 ottobre 2020) Scelte forzate per Conte in avanti vista l'indisponibiità di Lukaku infortunato: accanto a Lautaro ci sarà Perisic. Ritorna Gagliardini a centrocampo e spazio a Eriksen sulla... Leggi su ilmattino (Di sabato 31 ottobre 2020) Scelte forzate per Conte in avanti vista l'indisponibiità diinfortunato: accanto a Lautaro ci sarà Perisic. Ritorna Gagliardini a centrocampo e spazio a Eriksen sulla...

Inter : LIVE-??-La conferenza di Antonio Conte alla vigilia di #InterParma: seguila in diretta con noi ?? - Inter : ?? | FOTOGALLERY Romelu col mancino, Danilo di testa: il racconto per immagini di #GenoaInter ?? Qui la fotogallery… - pino_nostro : RT @jinfry_77_: 'La juve ha avuto torti arbitrali più grandi rispetto all'Inter in campionato' Siamo live col Direttore Ravezzani ? - passione_inter : ?? | 45' - INTERVALLO Fine del primo tempo, #Inter padrone della gara ma troppo sterile in attacco. #InterParma 0-0 #SerieA LIVE ???? - fcin1908it : LIVE #InterParma 0-0 FINE PRIMO TEMPO. L'Inter continua a sbagliare gol. Tanti angoli ma zero reti al Meazza -