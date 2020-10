LIVE Francia-Irlanda 17-13, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: si chiude qui la prima frazione di gioco! (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43′ Finito il primo tempo, Francia-Irlanda 17-13. 43′ Difesa encomiabile della Francia che si difende alla grande dal pressing irlandese. 41′ Calcio per gli irlandesi che vogliono andare per il bersaglio grosso, finale di tempo incandescente! 40′ L’Irlanda gioca l’ultima azione della frazione in parità numerica, vediamo cosa si inventano i Verdi. 38′ Ntamack realizza senza problemi, i francesi ristabiliscono le quattro lunghezze di vantaggio: 17-13! 37′ Vantaggio per i francesi che scelgono di puntare i pali. 34′ Sexton non può sbagliare, l’Irlanda accorcia: risultato di 14-13 ora! 33′ Punizione in favore degli ospiti che calceranno ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43′ Finito il primo tempo,17-13. 43′ Difesa encomiabile dellache si difende alla grande dal pressing irlandese. 41′ Calcio per gli irlandesi che vogliono andare per il bersaglio grosso, finale di tempo incandescente! 40′ L’gioca l’ultima azione dellain parità numerica, vediamo cosa si inventano i Verdi. 38′ Ntamack realizza senza problemi, i francesi ristabiliscono le quattro lunghezze di vantaggio: 17-13! 37′ Vantaggio per i francesi che scelgono di puntare i pali. 34′ Sexton non può sbagliare, l’accorcia: risultato di 14-13 ora! 33′ Punizione in favore degli ospiti che calceranno ...

