LIVE Covid-19 | notizie in DIRETTA | nuovo record di contagi in Germania Cinque varianti del coronavirus identificate a Napoli

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL VACCINO PER IL10:25 Andrea Crisanti, microbiologo all’Università di Padova, al Messaggero: “Se entro mercoledì non vedremo dati differenti, sarà finita. Si andrà per forza al lockdown, magari in una forma meno severa di marzo. Ma qualcosa sarà inevitabile fare”. 10:15 Secondo il portale G1, appartenente al gruppo Globo, il Ministro della Salute brasiliano, Eduardo Pazuello, è attualmente ricoverato in ospedale a Brasilia per una disidratazione pochi giorni dopo esser risultato positivo al-19. 10:00giornaliero diin: 19.059 (103 morti). 09:50 ...