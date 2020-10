LIVE Covid-19 | notizie in DIRETTA | 297 decessi nelle ultime 24 ore | in arrivo chiusure localizzate?

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 19.40 Nuovo Dpcm sulla scuola: lezioni in presenza fino alla seconda media e didattica a distanza dalla terza media a tutte le scuole superiori. E’ questa la mediazione a cui si sta lavorando nel governo e in maggioranza, a quanto si apprende, dopo il braccio di ferro dei giorni scorsi sulle nuove misure anti-per la scuola. L’ipotesi, riferiscono alcuni partecipanti alla riunione di governo di oggi pomeriggio, sarebbe stata avanzata dallo stesso premier e offerta al confronto con i ministri. 19.29 A dimostrazione della difficoltà del premier Boris Johnson di arrivare all’annuncio di un secondo lockdown come anticipato da diversi media, la conferenza stampa del capo del governo ...