‘L’Isola dei Famosi’, fiocco rosa per un’ex naufraga! (Foto) (Di sabato 31 ottobre 2020) Youma Diakite è diventata mamma di una bella femminuccia. L’ex concorrente della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi aveva annunciato la gravidanza lo scorso giugno. Grandissima era stata l’emozione per la scoperta della dolce attesa a 49 anni, dopo aver dato alla luce sei anni fa il piccolo Mattia, per il quale nel 2019 decise di interrompere la sua esperienza nel reality di Canale 5. Il bambino, che all’epoca aveva cinque anni, visse molto male il distacco dalla madre e per questo la modella scelse senza indugio di abbandonare il gioco per ricongiungersi a lui e a Fabrizio Ragone, suo compagno nonché padre di suo figlio. Youma e Fabrizio, dunque, hanno deciso di allargare la famiglia. La notizia della nascita della bambina è stata data dalla Diakite attraverso un post su Instagram: E poi sei arrivata tu a dare un senso a questo ... Leggi su isaechia (Di sabato 31 ottobre 2020) Youma Diakite è diventata mamma di una bella femminuccia. L’ex concorrente della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi aveva annunciato la gravidanza lo scorso giugno. Grandissima era stata l’emozione per la scoperta della dolce attesa a 49 anni, dopo aver dato alla luce sei anni fa il piccolo Mattia, per il quale nel 2019 decise di interrompere la sua esperienza nel reality di Canale 5. Il bambino, che all’epoca aveva cinque anni, visse molto male il distacco dalla madre e per questo la modella scelse senza indugio di abbandonare il gioco per ricongiungersi a lui e a Fabrizio Ragone, suo compagno nonché padre di suo figlio. Youma e Fabrizio, dunque, hanno deciso di allargare la famiglia. La notizia della nascita della bambina è stata data dalla Diakite attraverso un post su Instagram: E poi sei arrivata tu a dare un senso a questo ...

Frankhell76 : @repubblica Prevedo un giorno in cui faranno l'Isola dei virologi, e anche il Grande Fratello Covid - DavidBasco86 : @vitoofwall82 beh non è che noi fossimo felicissimi di Pioli eh ?? poi vabbè con Giampaolo era scontro tra disperati… - frnisi : RT @PassioneGrecia: È un 2020 davvero difficile. L'isola di Samos deve affrontare una nuova emergenza oltre alla guerra contro il virus: la… - QdSit : Sale ancora la curva dei contagi da #coronavirus in #Sicilia e sfiora quota mille. Nel bollettino di ieri sera i nu… - antoniorunci : @EttoreGiuliano @NonnaMaria15 ... intanto creerei un vero campo profughi in una isola disabitata , tipo l'asinara e… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘L’Isola dei Nizza, chi è l'attentatore di Notre Dame: urlava «Allah Akbar» Corriere della Sera