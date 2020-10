Lione, un prete ortodosso gravemente ferito da uomo armato (Di sabato 31 ottobre 2020) Un prete ortodosso è stato gravemente ferito a colpi d'arma da fuoco oggi a Lione. L'attentatore è attualmente in fuga, secondo una fonte della polizia, citata dal Figaro. L'attacco è avvenuto alle 16, quando il sacerdote ha chiuso la chiesa greco-ortodossa dell'Annunciazione, nel 7mo arrondissement di Lione. "È stato aggredito da un solo uomo che gli ha sparato due volte", ha spiegato la stessa fonte. Il religioso, cosciente all'arrivo dei soccorsi, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. La polizia è mobilitata e sta attivamente cercando l'aggressore. E così a tre giorni dall'attentato a Nizza in cui sono state uccise tre persone, oggi un altro attacco ad una Cgiesa. Un prete di origini greche ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 31 ottobre 2020) Unè statoa colpi d'arma da fuoco oggi a. L'attentatore è attualmente in fuga, secondo una fonte della polizia, citata dal Figaro. L'attacco è avvenuto alle 16, quando il sacerdote ha chiuso la chiesa greco-ortodossa dell'Annunciazione, nel 7mo arrondissement di. "È stato aggredito da un soloche gli ha sparato due volte", ha spiegato la stessa fonte. Il religioso, cosciente all'arrivo dei soccorsi, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. La polizia è mobilitata e sta attivamente cercando l'aggressore. E così a tre giorni dall'attentato a Nizza in cui sono state uccise tre persone, oggi un altro attacco ad una Cgiesa. Undi origini greche ...

