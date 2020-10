Ligue 1 2020 2021 | non sbaglia il Psg | 3-0 al Nantes

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Prosegue la marcia del Paris Saint-Germain, che dopo le sconfitte iniziali adesso sembra tornare a dominare la. I parigini hanno superato per 3-0 ilin trasferta nel secondo e ultimo anticipo della nona giornata di campionato. Con questo risultato gli uomini di Tuchel si portano a 21 punti, in attesa del Lille che domani potrebbe agganciare il Psg in vetta alla classifica. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La partita inizia su ritmi molto blandi, con il Psg che fa molta fatica a rendersi pericoloso e rischia grosso al 16′ quando Simon si divora da due passi il pallone dell’1-0. Gli ospiti costruiscono la prima vera palla-gol al 26′ con Mbappè, che però da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. Con il passare dei minuti i parigini salgono di colpi ma al ...