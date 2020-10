Liga 2020/2021: l’Alaves ferma il Barcellona, Griezmann non basta (Di domenica 1 novembre 2020) L’ottava giornata della Liga 2020/2021 ha proposto l’incontro tra Alaves e Barcellona, svoltosi allo stadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, terminato 1-1. I blaugrana sono andati sotto nel punteggio nel corso del primo tempo, a causa di un guizzo vincente di Rioja, abile nel furto della sfera ai danni di un ingenuo Neto, non altrettanto in grado di gestire un retropassaggio ben eseguito da Piqué. L’espulsione di Jota, avvenuta nel secondo tempo, ha favorito il fuoco offensivo dei catalani: rete esteticamente godibile di Griezmann, al quale però non è seguita un’ulteriore realizzazione della vittoria. Il Barcellona non riesce a trovare continuità in campionato, dopo lo splendido successo in Champions League ai danni della Juventus, ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) L’ottava giornata dellaha proposto l’incontro tra Alaves e, svoltosi allo stadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, terminato 1-1. I blaugrana sono andati sotto nel punteggio nel corso del primo tempo, a causa di un guizzo vincente di Rioja, abile nel furto della sfera ai danni di un ingenuo Neto, non altrettanto in grado di gestire un retropassaggio ben eseguito da Piqué. L’espulsione di Jota, avvenuta nel secondo tempo, ha favorito il fuoco offensivo dei catalani: rete esteticamente godibile di, al quale però non è seguita un’ulteriore realizzazione della vittoria. Ilnon riesce a trovare continuità in campionato, dopo lo splendido successo in Champions League ai danni della Juventus, ...

