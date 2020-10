Libera Lega in libero Stato. Giorgetti spiega la svolta (anche) economica (Di sabato 31 ottobre 2020) “Ho capito, devo fare la parte del sovranista, populista, moderato. La interpreterò al meglio”. Ci scherza su, Giancarlo Giorgetti. Quella fama del leghista “moderato”, del consigliere saggio, è ormai un bollino di garanzia e non gli sta neanche così stretto. La prende con filosofia, da un convegno della Fondazione De Gasperi presieduta da Angelino Alfano, “ho avuto il privilegio di militare con lui in Commissione di Bilancio”, dice l’ex ministro dell’Interno e leader di Alternativa popolare. Alla presentazione dell’ultimo libro di Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro, “Contro il sovranismo economico” (Rizzoli), con Giulio Tremonti, Franco Bassanini e la giornalista Maria Latella, il numero due del Carroccio coglie l’occasione per spiegare ... Leggi su formiche (Di sabato 31 ottobre 2020) “Ho capito, devo fare la parte del sovranista, populista, moderato. La interpreterò al meglio”. Ci scherza su, Giancarlo. Quella fama del leghista “moderato”, del consigliere saggio, è ormai un bollino di garanzia e non gli sta necosì stretto. La prende con filosofia, da un convegno della Fondazione De Gasperi presieduta da Angelino Alfano, “ho avuto il privilegio di militare con lui in Commissione di Bilancio”, dice l’ex ministro dell’Interno e leader di Alternativa popolare. Alla presentazione dell’ultimo libro di Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro, “Contro il sovranismo economico” (Rizzoli), con Giulio Tremonti, Franco Bassanini e la giornalista Maria Latella, il numero due del Carroccio coglie l’occasione perre ...

orenove : Io, la Lega del Riapriamo le discoteche me la ricordo benissimo. È stato uno dei momenti del Libera tutti - BlackCa55593059 : @Karmaesanguefe1 Forza Italia, Italia Viva, Italia Libera, Fratelli d'Italia (manca solo Lega Italia) Se non trovat… - lukasdiver57 : RT @Daymons94519400: Lodo la danza perché libera l’uomo dalla pesantezza delle cose e lega l’individuo alla comunità. Lodo la danza che ric… - Ronnie09522647 : @gianlu_lega Ed intanto il buon Sala da il via libera alla moschea di Milano..... ocio! - brindisilibera : New post (Francia. Regimenti (Lega): “Migranti fuori controllo, Lamorgese lasci, Ue si svegli”) has been published… -

Ultime Notizie dalla rete : Libera Lega Sondaggi politici: bene Lega e PD, 5 Stelle in caduta libera Money.it Indagine sul caso Becciu La manager torna libera

È uscita dal carcere, dopo 17 giorni a San Vittore, Cecilia Marogna, la 39enne manager cagliaritana legata all’ex numero due della Segreteria di Stato del Vaticano, Angelo Becciu, e accusata ...

Rapolano: via libera a variazioni di bilancio ed estinzione di mutui

il via libera della maggioranza, l’astensione della lista “Cambiamo Insieme” e il voto contrario della lista “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia”. “L’estinzione dei due mutui – afferma l’assessore ...

È uscita dal carcere, dopo 17 giorni a San Vittore, Cecilia Marogna, la 39enne manager cagliaritana legata all’ex numero due della Segreteria di Stato del Vaticano, Angelo Becciu, e accusata ...il via libera della maggioranza, l’astensione della lista “Cambiamo Insieme” e il voto contrario della lista “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia”. “L’estinzione dei due mutui – afferma l’assessore ...