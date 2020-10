(Di sabato 31 ottobre 2020)non usa mezzi termini ma solo una 'parolaccià per esprimere sui social la sua contrarietà alle nuove chiusure che l'Inghilterra sta mettendo in campo per arginare la nuova ondata di ...

leggoit : Liam Gallagher sbotta contro le restrizioni: «Fuck Lockdown» - ssupersonnic : liam gallagher te amo - Paul8725484752 : RT @Adnkronos: #LiamGallagher sbotta con un 'vaffa' contro nuovo #lockdown - Adnkronos : #LiamGallagher sbotta con un 'vaffa' contro nuovo #lockdown - sirivsbl4ck : @singinmind questi sono i Gallagher ahahaha (Liam è il piu piccolo) -

Ultime Notizie dalla rete : Liam Gallagher

Corriere dell'Umbria

Liam Gallagher non usa mezzi termini ma solo una 'parolaccià per esprimere sui social la sua contrarietà alle nuove chiusure che l'Inghilterra sta mettendo in campo per ...Ma non tutti sono d'accordo e l'ex cantante degli Oasis Liam Gallagher non ha fatto nulla per nasconderlo. Il fratello di Noel, con il quale ormai ha rotto i rapporti da anni, ha manifestato su ...