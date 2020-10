“L’esorcista”, il film con quella scena del crocifisso… (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel bagaglio culturale di ogni cinefilo che si rispetti non può mancare il cult-movie targato Warner Bros “L’Esorcista” di William Friedkin. Piccolo gioiello di film con effetti speciali anni ’70, il film del 1973 di Friedkin fa scuola a tutti gli horror movie della generazione successiva. Tratto da una storia vera “In quella che è forse una delle più rilevanti esperienze del genere nella storia religiosa recente, un quattordicenne di Mount Rainier è stato liberato da un prete cattolico dalla possessione del diavolo, secondo fonti cattoliche riportate ieri”. Questo l’incipit dell’articolo che ispirò la scrittura del libro prima e la realizzazione del film poi. William Peter Blatty – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel bagaglio culturale di ogni cinefilo che si rispetti non può mancare il cult-movie targato Warner Bros “L’Esorcista” di William Friedkin. Piccolo gioiello dicon effetti speciali anni ’70, ildel 1973 di Friedkin fa scuola a tutti gli horror movie della generazione successiva. Tratto da una storia vera “Inche è forse una delle più rilevanti esperienze del genere nella storia religiosa recente, un quattordicenne di Mount Rainier è stato liberato da un prete cattolico dalla possessione del diavolo, secondo fonti cattoliche riportate ieri”. Questo l’incipit dell’articolo che ispirò la scrittura del libro prima e la realizzazione delpoi. William Peter Blatty – ...

DelgeIl : Un po' di film per halloween Hocus pocus Giovani streghe Halloween The witch L' esorcista La notte dei morti demen… - seonbiin : adesso mi spiegate perché un paio di minuti fa vi muovevate manco foste nel film l’esorcista e ora sembrate mini? - amoraescgdr : Libro: IT Film: forse l’Esorcista Serie TV: Channel Zero: Candle Cove - bitchimartina : Unpopular opinion: L’esorcista fa schifo come film - deanelaveau : RT @edeliefleury: raphael hai sbagliato film dovevi scegliere l’esorcista visto il tuo mood attuale -