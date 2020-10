Leo Meconi, dopo X Factor 2020, esce il singolo “Angels & Outlaws” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il giovanissimo Leo Meconi, reduce dall’esperienza di X Factor 2020 che si è conclusa agli “Last Cast“, torna con il suo nuovo singolo dal titolo “Angels & Outlaws“. Il brano è scritto e composto dallo stesso Leo e prodotto insieme a Filadelfo Castro e Renato Droghetti. “Angels & Outlaws” il nuovo singolo del Guitar Man “Un giorno ho visto in TV le immagini di un uomo inseguito in spiaggia dalla polizia durante il lockdown. All’improvviso una passeggiata al mare era diventata un gesto fuorilegge, da prima pagina.” Così descrive il suo nuovo singolo il giovane talento Leo Meconi, noto al grande pubblico per la sua ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Il giovanissimo Leo, reduce dall’esperienza di Xche si è conclusa agli “Last Cast“, torna con il suo nuovodal titolo “Angels; Outlaws“. Il brano è scritto e composto dallo stesso Leo e prodotto insieme a Filadelfo Castro e Renato Droghetti. “Angels; il nuovodel Guitar Man “Un giorno ho visto in TV le immagini di un uomo inseguito in spiaggia dalla polizia durante il lockdown. All’improvviso una passeggiata al mare era diventata un gesto fuorilegge, da prima pagina.” Così descrive il suo nuovoil giovane talento Leo, noto al grande pubblico per la sua ...

SkyTG24 : Leo Meconi, dopo X Factor c'è il singolo Angels & Outlaws - ste_bussolino : Scoperta quotidiana. Ma che voce!!! @LeoMeconi un brano per te… Self-Respect di Leo Meconi - ste_bussolino : Ascoltato e riascoltato: A STAR IS BORN!!!! @LeoMeconi un album per te… Angels & Outlaws Leo Meconi - silvestrasorber : LEO MECONI: torna con un nuovo singolo, “ANGELS & OUTLAWS” - OltreleColonne : Angels & Outlaws, il nuovo singolo di Leo Meconi in radio e in digitale -

Ultime Notizie dalla rete : Leo Meconi Leo Meconi, dopo X Factor c'è il singolo Angels & Outlaws Sky Tg24 Leo Meconi, dopo X Factor c'è il singolo Angels & Outlaws

Il brano, scritto e composto dallo stesso Leo Meconi e prodotto insieme a Filadelfo Castro e Renato Droghetti, è schietto e diretto e mostra ilpunto di vista di Leo, un giovane ragazzo ...

Roccuzzo, parla Emma: «Sono responsabile di ciò che dico, non di ciò che capiscono gli altri»

sentenzia Emma in video collegamento, quando le viene posta una domanda sull’intera faccenda – Sono stati esclusi una quantità enorme di talenti, da Leo Meconi a J One, e tanti altri che comunque ci ...

Il brano, scritto e composto dallo stesso Leo Meconi e prodotto insieme a Filadelfo Castro e Renato Droghetti, è schietto e diretto e mostra ilpunto di vista di Leo, un giovane ragazzo ...sentenzia Emma in video collegamento, quando le viene posta una domanda sull’intera faccenda – Sono stati esclusi una quantità enorme di talenti, da Leo Meconi a J One, e tanti altri che comunque ci ...