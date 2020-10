Lei gli regala un panino, come ringraziamento il nigeriano la stupra. Contro di lui 4 espulsioni mai eseguite (Di sabato 31 ottobre 2020) Un gesto gentile ricambiato con uno stupro. È successo a una donna di Como, violentata ieri sera in un parcheggio dallo straniero cui aveva appena regalato un panino. L’uomo, un nigeriano di 31 anni senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, ha a carico quattro ordini di espulsione mai eseguiti. Lei gli regala un panino, il nigeriano la stupra Dopo aver fatto la spesa, la donna ha regalato il panino allo straniero fermo davanti al supermercato. Poco dopo essere andata via, però, si è accorta che l’uomo la stava seguendo, finché nelle vicinanze di un parcheggio l’uomo l’ha spinta Contro la recinzione e l’ha violentata. Quattro ordini di espulsione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 ottobre 2020) Un gesto gentile ricambiato con uno stupro. È successo a una donna di Como, violentata ieri sera in un parcheggio dallo straniero cui aveva appenato un. L’uomo, undi 31 anni senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, ha a carico quattro ordini di espulsione mai eseguiti. Lei gliun, illaDopo aver fatto la spesa, la donna hato ilallo straniero fermo davanti al supermercato. Poco dopo essere andata via, però, si è accorta che l’uomo la stava seguendo, finché nelle vicinanze di un parcheggio l’uomo l’ha spintala recinzione e l’ha violentata. Quattro ordini di espulsione ...

