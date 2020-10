Le tappe per evitare il lockdown nazionale, a rischio chiusura le grandi città, poi le regioni. Le ipotesi sul tavolo del governo (Di sabato 31 ottobre 2020) Superata – prevedibilmente – la soglia di 30mila nuovi contagi da Coronavirus in un solo giorno, nuovi record vengono battuti giorno dopo giorno, mentre la politica sembra annaspare. Il virus galoppa veloce, troppo veloce: e chi decide non solo non riesce a stare al passo, ma neppure a rincorrerlo. Le regole dell’ultimo dpcm – in ogni caso percepite dai più come blande e confuse, e criticate per i loro effetti sull’economia – non si vedono e d’altro canto hanno bisogno di almeno 10-15 giorni per produrre (ove mai) un qualche effetto sulla spaventosa curva dei contagi. Lo scenario 4 – quello più critico, quello da cui non si torna indietro, quello di cui ha parlato il numero 1 dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, con il collasso delle strutture sanitarie – è dietro l’angolo per ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) Superata – prevedibilmente – la soglia di 30mila nuovi contagi da Coronavirus in un solo giorno, nuovi record vengono battuti giorno dopo giorno, mentre la politica sembra annaspare. Il virus galoppa veloce, troppo veloce: e chi decide non solo non riesce a stare al passo, ma neppure a rincorrerlo. Le regole dell’ultimo dpcm – in ogni caso percepite dai più come blande e confuse, e criticate per i loro effetti sull’economia – non si vedono e d’altro canto hanno bisogno di almeno 10-15 giorni per produrre (ove mai) un qualche effetto sulla spaventosa curva dei contagi. Lo scenario 4 – quello più critico, quello da cui non si torna indietro, quello di cui ha parlato il numero 1 dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, con il collasso delle strutture sanitarie – è dietro l’angolo per ...

ferrara Se il Covid non stravolgerà ancora una volta i programmi del mondo Primavera allora ci si potrà mettere comodi per gustare un mese assolutamente clamoroso a livello d’impegni per la Spal di mi ...

Luca Ottaviani, grande rimonta: vince l’ultima tappa a Vallelunga

Il pilota pesarese si supera: centra la pole e finisce primo ma retrocede per penalità. Poi in garadue batte tutti ...

