Le Streghe, Anne Hathaway spiega perché i suoi figli non guarderanno il film (Di sabato 31 ottobre 2020) I figli di Anne Hathaway non guarderanno Le Streghe, film diretto da Robert Zemeckis che vede protagonista la loro mamma al fianco di Octavia Spencer e Stanley Tucci: 'Tutti i bambini possono vederlo, tranne i miei'. Anne Hathaway, protagonista de Le Streghe, ha spiegato il motivo per cui non farà guardare il film ai suoi due figli, di 4 anni ed 11 mesi. L'attrice ha anche parlato delle sue paure infantili e del film che più l'ha spaventata da bambina. A metà di questa settimana è stato rilasciato on demand il nuovo film di Robert Zemeckis che vede protagonista Anne

WarnerBrosIta : Questo Halloween le streghe arrivano davvero! Con Anne Hathaway #LeStregheILFILM è disponibile in esclusiva digital… - tuonodighiaccio : ieri sono andata al cinema per l’ultima volta e niente ho visto Le streghe (2020) mi fa ha fatta morire, sinceramen… - marcellacassani : Film di Halloween per ragazzi: da “Le Streghe” con Anne Hathaway ai grandi classici, i migliori da vedere in famigl… - winterscage : Ma quanto è bona Anne Hathaway in Streghe (sorrisone compreso) ?? - cheriIou : volevo vedere il film “le streghe” con anne hathaway ma col cazzo che spendo 18€ -