Le migliori serie tv da vedere a novembre (Di sabato 31 ottobre 2020) Si potrebbe dire altrimenti, cercare storie alternative e trame di cui raccontare. Ma novembre, per quanto le emittenti abbiano contribuito a renderlo un mese ricco di serie godibile (vedere gallery in alto per credere), ha una ed una sola produzione da attendere e venerare. E con la fantasia ha ben poco a che vedere. The Crown, la cui quarta stagione sarà trasmessa da Netflix il 15 novembre prossimo, è il racconto, morbosamente minuzioso, della monarchia britannica, e di come Regina Elisabetta II abbia contribuito a plasmarla.

Ultime Notizie dalla rete : migliori serie Le migliori serie tv da vedere a novembre Vanity Fair.it The Third Day: la serie tv con Jude Law è su Sky Atlantic

Al centro della trama c’è l’isola misteriosa di Osea, un luogo ancestrale nel quale s’intrecciano le vicende di Sam (Jude Law) e di Helen (Naomi Harris) ...

Le migliori serie tv da vedere a novembre

Da «Romulus», nuova saga epica di Sky, a «Pure», che su RaiPlay racconta il dramma di una malattia rara. Ecco cosa non perdersi a novembre, mese che su Netflix (dopo tante attese) riporterà la famigli ...

Al centro della trama c'è l'isola misteriosa di Osea, un luogo ancestrale nel quale s'intrecciano le vicende di Sam (Jude Law) e di Helen (Naomi Harris). Da «Romulus», nuova saga epica di Sky, a «Pure», che su RaiPlay racconta il dramma di una malattia rara. Ecco cosa non perdersi a novembre, mese che su Netflix (dopo tante attese) riporterà la famigli...