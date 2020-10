Le immagini riprese dalla telecamera installata da questo papà nella stanza del suo bimbo scaldano il cuore. (Di domenica 1 novembre 2020) Il web è pieno di video sorprendenti che ci fanno guardare al mondo con occhi diversi. Tra i video di YouTube ce n’è uno in particolare, caricato dal canale Toby & Friends, che ha suscitato l’attenzione di molti fino a diventare virale. Il video in questione non è altro che una registrazione fatta da una telecamera di sicurezza installata da un papà nella cameretta del proprio bambino. Riguardando le registrazioni il papà non poteva credere ai suoi occhi quando ha notato cosa accadeva ogni volta che il bimbo scoppiava a piangere. Nel video si vede il piccolo nella sua culla recintata in piedi e il cane della famiglia disteso accanto a lui su un tappeto. Tutto sembra procedere nella normalità fino a che il bambino scoppia a ... Leggi su virali.video (Di domenica 1 novembre 2020) Il web è pieno di video sorprendenti che ci fanno guardare al mondo con occhi diversi. Tra i video di YouTube ce n’è uno in particolare, caricato dal canale Toby & Friends, che ha suscitato l’attenzione di molti fino a diventare virale. Il video in questione non è altro che una registrazione fatta da unadi sicurezzada un papàcameretta del proprio bambino. Riguardando le registrazioni il papà non poteva credere ai suoi occhi quando ha notato cosa accadeva ogni volta che ilscoppiava a piangere. Nel video si vede il piccolosua culla recintata in piedi e il cane della famiglia disteso accanto a lui su un tappeto. Tutto sembra procederenormalità fino a che il bambino scoppia a ...

helty_87 : @CarloCalenda Questa cosa non la condivido! Ti prego Carlo non cadere nel tranello di queste “bassezze” della poli… - jayasimmon : RT @infoANS_IT: Ricorre oggi la memoria del Beato #MicheleRua. In questa occasione, riguardiamo il video delle riprese del suo funerale. Le… - PierangelaInve1 : @BarillariDav Sicuramente sono immagini riprese non in tempo covid conosco personalmente medici che mi dicono il co… - Fiammy71 : #Appendice di #Buongiornovintage 10 in rapida successione di elementi naturali,e scene familiari con una voce che c… - mgsle : RT Ricorre oggi la memoria del Beato #MicheleRua. In questa occasione, riguardiamo il video delle riprese del suo f… -

Ultime Notizie dalla rete : immagini riprese Giappone, pescatori catturano i delfini da portare nei parchi a tema: i video drammatici Il Messaggero Giappone, pescatori catturano i delfini da portare nei parchi a tema: i video drammatici

Nella barca c'è posto per tutti. Attrezzata per la pesca, una pesca del tutto particolare per la verità, ospita 5 uomini dell'equipaggio e 4 delfini terrorizzati ...

La Nasa festeggia Halloween con una speciale immagine del Sole

Sembra uno scherzo, ma il Sole ripreso dal telescopio spaziale SDO, Solar Dynamics Observatory, ricorda molto l'immagine di una zucca. Nessuna elaborazione. Se ai nostri occhi il Sole appare calmo e i ...

Nella barca c'è posto per tutti. Attrezzata per la pesca, una pesca del tutto particolare per la verità, ospita 5 uomini dell'equipaggio e 4 delfini terrorizzati ...Sembra uno scherzo, ma il Sole ripreso dal telescopio spaziale SDO, Solar Dynamics Observatory, ricorda molto l'immagine di una zucca. Nessuna elaborazione. Se ai nostri occhi il Sole appare calmo e i ...