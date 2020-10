Le dieci province italiane più colpite dal coronavirus (Di sabato 31 ottobre 2020) Aosta, Monza e Brianza, Milano, Genova, Varese, Cuneo, Torino, Prato, Viterbo e Firenze. Sono le dieci province italiane più colpite dal coronavirus in questo momento. È quanto emerge dall’analisi dei nuovi casi positivi registrati in Italia nelle ultime due settimane. In questo triste elenco, è possibile notare facilmente come le province siano tutte collocate nel centro-Nord dell’Italia. LEGGI ANCHE –> Un governo diviso e la soluzione dei lockdown in alcune regioni e comuni Per quanto riguarda invece il report settimanale del ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia da Covid in Italia, notiamo come siano 8 le regioni più 2 province autonome quelle classificate a rischio moderato. Nel gruppo ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 31 ottobre 2020) Aosta, Monza e Brianza, Milano, Genova, Varese, Cuneo, Torino, Prato, Viterbo e Firenze. Sono lepiùdalin questo momento. È quanto emerge dall’analisi dei nuovi casi positivi registrati in Italia nelle ultime due settimane. In questo triste elenco, è possibile notare facilmente come lesiano tutte collocate nel centro-Nord dell’Italia. LEGGI ANCHE –> Un governo diviso e la soluzione dei lockdown in alcune regioni e comuni Per quanto riguarda invece il report settimanale del ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia da Covid in Italia, notiamo come siano 8 le regioni più 2autonome quelle classificate a rischio moderato. Nel gruppo ...

Ultime Notizie dalla rete : dieci province Le dieci province italiane più colpite dal coronavirus Giornalettismo Modena Contagi più che triplicati in dieci giorni

Ieri in provincia registrati 365 nuovi casi: è il record regionale, ma il 91% è in isolamento a casa. Deceduto un 88enne ...

Coronavirus: picco di casi in Toscana, sono 2.765. Dieci i morti

Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 1.410 casi x100.000 abitanti, Pisa con 1.256, Prato con 1.247, la più bassa Grosseto con 560. Sono 1.278, quindi, i casi riscontrat ...

