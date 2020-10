Lazio, trovati casi positivi al COVID-19 dopo i tamponi di ieri: il comunicato (Di sabato 31 ottobre 2020) La Lazio ha annunciato di aver trovato nuovi giocatori positivi al Coronavirus dopo l’ultimo giro di tamponi. Il comunicato La Lazio ha annunciato di aver trovato nuovi positivi al Coronavirus dopo il giro di tamponi effettuato ieri. Questo il comunicato del club biancoceleste. «La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Laha annunciato di aver trovato nuovi giocatorial Coronavirusl’ultimo giro di. IlLaha annunciato di aver trovato nuovial Coronavirusil giro dieffettuato. Questo ildel club biancoceleste. «La S.S.comunica che dagli accertamenti di, venerdì 30/10, sono risultatiaimolecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e ...

Sono ore di attesa in casa Lazio, dove la squadra sta preparando la trasferta di ... Al momento, gli indisponibili sono Luis Alberto, Immobile, Lazzari, Djavan Anderson che si trovano in isolamento ...

Il Torino di Marco Giampaolo ospita la Lazio di Simone Inzaghi nella 6ª giornata di Serie A. I piemontesi sono penultimi in classifica con un punto e un cammino di un pareggio e 3 sconfitte, i ...

