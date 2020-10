Lazio, Immobile negativo al tampone: l’attaccante torna ad allenarsi con il gruppo. I dettagli (Di sabato 31 ottobre 2020) Buone notizie per Simone Inzaghi.Dopo settimane complicate, la Lazio, può finalmente tirare un sospiro di sollievo. A seguito dell'ultimo giro di tamponi a cui sono stati sottoposti squadra e staff prima dell'allenamento pomeridiano iniziato intorno alle 14:30, il tecnico biancoceleste, ha visto rientrare un nuovo elemento risultato negativo agli ultimi test. Si tratta del bomber della Lazio Ciro Immobile che, proprio questo pomeriggio, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Qualora il secondo tampone a cui verrà sottoposto il calciatore darà lo stesso esito, l'attaccante biancoceleste, potrà dunque essere a disposizione di mister Inzaghi in vista della sfida contro il Torino. Si registrano, invece, le assenze ... Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) Buone notizie per Simone Inzaghi.Dopo settimane complicate, la, può finalmente tirare un sospiro di sollievo. A seguito dell'ultimo giro di tamponi a cui sono stati sottoposti squadra e staff prima dell'allenamento pomeridiano iniziato intorno alle 14:30, il tecnico biancoceleste, ha visto rientrare un nuovo elemento risultatoagli ultimi test. Si tratta del bomber dellaCiroche, proprio questo pomeriggio, èto adcon il. Qualora il secondoa cui verrà sottoposto il calciatore darà lo stesso esito, l'attaccante biancoceleste, potrà dunque essere a disposizione di mister Inzaghi in vista della sfida contro il Torino. Si registrano, invece, le assenze ...

