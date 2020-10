Lazio decimata: al momento sono 14 gli indisponibili, ma con il Torino si gioca (Di sabato 31 ottobre 2020) Quella che si sta vivendo in casa Lazio è molto più di una 'semplice' emergenza. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sono stati ben quattordici gli uomini che non hanno preso parte all'allenamento di venerdì. La società non ha comunicato i motivi che hanno portato così in tanti a disertare la ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 31 ottobre 2020) Quella che si sta vivendo in casaè molto più di una 'semplice' emergenza. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport',stati ben quattordici gli uomini che non hanno preso parte all'allenamento di venerdì. La società non ha comunicato i motivi che hanno portato così in tanti a disertare la ...

