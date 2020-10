Lavoro sommerso, denunciato imprenditore di Boscoreale (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – Costruiva magazzini e uffici commerciali senza alcuna autorizzazione. I carabinieri di Boscoreale, insieme a quelli del Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro e a personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Boscoreale, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del Lavoro sommerso disposti dal Comando Provinciale di Napoli, hanno controllato una ditta operante nel settore della lavorazione della pietra lavica. I militari hanno scoperto che il titolare, un 43enne del posto, aveva realizzato alcuni manufatti edili adibiti ad aree di lavorazione ed a uffici commerciali senza alcuna autorizzazione, in un’area destinata all’uso agricolo. All’uomo sono state notificate ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Costruiva magazzini e uffici commerciali senza alcuna autorizzazione. I carabinieri di, insieme a quelli del Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela dele a personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto deldisposti dal Comando Provinciale di Napoli, hanno controllato una ditta operante nel settore della lavorazione della pietra lavica. I militari hanno scoperto che il titolare, un 43enne del posto, aveva realizzato alcuni manufatti edili adibiti ad aree di lavorazione ed a uffici commerciali senza alcuna autorizzazione, in un’area destinata all’uso agricolo. All’uomo sono state notificate ...

I carabinieri della Stazione di Boscoreale, insieme a quelli del Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro e a personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Boscoreale – nell’ambito dei ...

Un'attività commerciale in un'area destinata ad uso agricolo e con un lavoratore in nero all'interno. I carabinieri hanno denunciato un 43enne di Boscoreale, al termine di un'operazione di contrasto a ...

